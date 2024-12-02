Арне Слот — о победе над «Манчестер Сити»: не нужно жалеть Гвардиолу

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о нынешнем положении «Манчестер Сити» и мастерстве главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы. Напомним, подопечные Слота обыграли «Ман Сити» со счётом 2:0 в рамках 13-го тура АПЛ.

«Вы испытываете сочувствие или сопереживание по отношению к командам, которые находятся в очень тяжёлом положении. Они либо проиграли много матчей, либо находятся в нижней части турнирной таблицы, но Пеп выиграл так много всего и уже столько раз доказывал своё мастерство.

В прошлом сезоне они отставали от «Арсенала» на восемь очков, кажется, в феврале. Поэтому не нужно жалеть Пепа, может быть, других тренеров, но не Пепа. Он многого добился и сможет всё перевернуть, ведь чемпионат не заканчивается в ноябре», — приводит слова Слота ESPN.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» расположился на пятой строчке.