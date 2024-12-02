«Приобретение Мбаппе — ошибка «Реала». Александр Шмурнов объяснил кризис Килиана

Известный комментатор Александр Шмурнов высказался о трудностях нападающего Килиана Мбаппе после перехода в «Реал».

«Думаю, проблема адаптации Мбаппе в «Реале» в большей степени — это проблема игры «Реала» сегодняшней, чем состояния Мбаппе. Но проблема самого Килиана тоже есть. Причём это проблема как раз не сегодняшняя. Последние два года Мбаапе играл хуже, чем раньше. Двадцатилетний Мбаппе был гораздо ярче, гораздо более заточен на эффективное завершение эпизода, высочайшую скорость на своём фланге, левом, с которого он, как правило, врывался в штрафную или смещался в центр, забивал, принимал мячи. Потом он как-то немного ушёл в тень, дольше стал искать и меньше работать на эффективность.

Многим казалось, что Мбаппе за счёт перехода в «Реал» получит какие-то новые эмоции. Поэтому с точки зрения игры всё вернётся, но не возвращается. Каким-то образом, возможно, и он не прибавил, не нашёл в себе сил. Адаптация затянулась. Я не уверен, что она пройдёт и закончится в ближайшее время. Ну и, конечно, вина Анчелотти, который недостаточно много внимания, изначально уделил адаптации, придумыванию новых схем, вариантов, с теми или иными партнёрами на поле, с той или иной зоной. В общем, есть, конечно, у «Реала» недостроенность.

У меня строгое ощущение, что приобретение Мбаппе было в принципе ошибкой. Прошлогодний «Реал» был настолько хорошо настроен, что появление в нём дополнительного, пусть и очень мощного элемента, скорее, могло нарушить ситуацию, но произошла ещё худшая штука. «Реал» из-за травм и многочисленных перестановок и поисков просто перестал быть тем мощным «Реалом», который позволяет раскрываться. Были и потери очков в чемпионате, и скрип на старте Лиги чемпионов. Чувствовалось, что «Реалу» сейчас не до роскоши. Клуб всё время ищет возможности залатать дыры.

Не исключаю, что одна из причин спада Мбаппе, может быть, заключается в его личной жизни. Вполне вероятно, он менее заточен на футбол, чем был в юности. Может быть, у него как раз переходный возраст, потому что юноша, он рвётся во что бы то ни стало реализовать себя в единственном деле и к каждому матчу подходит как к финалу. И ветеран тоже, понимая, что сейчас нужно зарабатывать, оставаться в истории великим. Он тоже работает идеально после 30 лет. А вот этот возраст 24-28 — он самый опасный. Всё уже есть, много результатов. Ты герой, ты гений, и вроде бы не нужно для этого рвать жилы. Ну вот он поймёт, что нужно, иначе он прежним Мбаппе не станет», — сказал Шмурнов в эфире радио «Движение».

В текущем сезоне на счету Мбаппе восемь голов и один ассист в 13 матчах Ла Лиги. В пяти матчах Лиги чемпионов француз забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Азар и Мбаппе на пьедестале почёта после заезда на картинге