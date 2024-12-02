Александр Шмурнов высказался о взаимодействии Мбаппе и Винисиуса в «Реале»

Известный комментатор Александр Шмурнов высказался о взаимодействии Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора в «Реале».

«Мбаппе и Винисиус мешают друг другу? Мне кажется, такого быть не должно. Сильные игроки всё равно друг друга поддерживают на поле. И там ведь нет никакой ревности как таковой с точки зрения того, кто лидер, кто не лидер, кому левый фланг, кому не левый фланг. Вот этого мы не слышали.

Мбаппе и Винисиус спокойно могут начинать матч, потом подстраиваться под соперника и по большому счёту это уже неоднократно происходило, взаимодействие между ними мы видим, и они не толкаются локтями на левом фланге, они спокойно совершенно могут сыграть и вдвоём в нападении при схеме 4-4-2. Главное, чтобы оба были в порядке и чтобы игроки из глубины доставляли до них мячи, то есть «Реалу» сейчас важнее всего выстроить игру, потому что он вроде бы привык к более контратакующей модели, понимая скорость своих игроков атаки, а с другой стороны, с «Леганесом» было видно, как команда и в позиционном поиске может быть эффективной и с Винисиусом, и с Мбаппе на поле, и тот и другой заходили на атаки слева, только по-разному.

Проблема «Реала» прежде всего в том, что у него нет никакой стабильности, а сейчас на фоне травм, и на фоне того, что ещё слабая защита, «Реал» может и быть вот таким хрупким. Многовато звёзд в принципе «Реал» накупил, потому что нужны более функциональные игроки», — сказал Шмурнов в эфире радио «Движение».

Напомним, Винисиус продолжает восстановление от травмы. Его возвращение запланировано на конец декабря.

Толпа в Париже отреагировала на новости о Винисиусе