Заявление «Фиорентины» по Бове, голевая феерия россиян «Коламбуса». Главное к утру

«Фиорентина» опубликовала официальное заявление о состоянии здоровья полузащитника Эдоардо Бове, который потерял сознание на поле во время матча 14-го тура Серии А с «Интером», голы Ивана Проворова, Кирилла Марченко и Дмитрия Воронкова помогли «Коламбус Блю Джекетс» обыграть «Чикаго Блэкхоукс» в НХЛ, «Спартак» разгромил «Краснодар» в гостевом матче 17-го тура РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».