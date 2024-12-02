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2 декабря главные новости спорта, футбол, результаты НХЛ, НБА, Формула-1, РПЛ, теннис, лыжи, Криштиану Роналду, Лионель Месси

Заявление «Фиорентины» по Бове, голевая феерия россиян «Коламбуса». Главное к утру
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«Фиорентина» опубликовала официальное заявление о состоянии здоровья полузащитника Эдоардо Бове, который потерял сознание на поле во время матча 14-го тура Серии А с «Интером», голы Ивана Проворова, Кирилла Марченко и Дмитрия Воронкова помогли «Коламбус Блю Джекетс» обыграть «Чикаго Блэкхоукс» в НХЛ, «Спартак» разгромил «Краснодар» в гостевом матче 17-го тура РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Фиорентина» выступила с заявлением о состоянии здоровья потерявшего сознание Бове.
  2. Три гола Проворова, Марченко и Воронкова помогли «Коламбусу» обыграть «Чикаго».
  3. Дубль Угальде помог «Спартаку» разгромить «Краснодар» в матче 17-го тура РПЛ.
  4. Ардашев выиграл квалификацию спринта на втором этапе Кубка России. Большунов на 21-м месте.
  5. Прерванный матч «Фиорентина» — «Интер» будет доигран в другую дату — Sky Sport Italia.
  6. Алёна Баранова выиграла квалификацию спринта на втором этапе Кубка России.
  7. Общий зачёт Ф-1: «Ред Булл» потерял шансы на Кубок конструкторов, «Кик-Заубер» набрал очки.
  8. Гол Головина не спас «Монако» от поражения в матче с «Марселем» в 13-м туре Лиги 1.
  9. Дель Потро обыграл Джоковича в прощальном матче.
  10. Give me Sport назвал лучшего дриблёра в истории футбола. Это не Месси и не Роналду.
  11. «Лейкерс» в гостях обыграли «Юту», Леброн Джеймс и Энтони Дэвис на двоих набрали 60 очков.
  12. «Ювентус» упустил победу над «Лечче» в концовке матча Серии А.
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