Трагическая стычка на футбольном матче в Гвинее унесла жизни около 100 человек

Около сотни человек погибли в столкновениях между фанатами на футбольном матче в Нзерекоре, втором по величине городе Гвинеи. Об этом сообщает издание Barron’s, ссылаясь на анонимные источники.

По словам одного из врачей, погибло около 100 человек, тела заполнили местную больницу и морг.

«В больнице тела выстроены в ряд, насколько хватает глаз. Другие лежат на полу в коридорах. Морг переполнен», — прокомментировал он.

Согласно информации, инцидент спровоцировали спорные решения судьи, который показал красную карточку, а затем назначил пенальти в ворота одной из команд, после чего болельщики начали драку.

Фото: Guineeinfos.com

Полиция, чтобы их разнять, применила слезоточивый газ. В попытке спастись от него фанаты бросились убегать со стадиона, и у выходов образовались заторы. Многие погибли от удушья или от падений со стен стадиона, пытаясь выбраться на улицу.

Сообщается, что матч был частью турнира в честь лидера мятежников в Гвинее полковника Мамади Думбуя.