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Куртуа ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную Бельгии

Куртуа ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную Бельгии
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32-летний вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался по поводу своего возможного возвращения в сборную Бельгии.

«Возвращение в сборную Бельгии? У меня был разговор с руководством, они хотели услышать мою позицию. Я был искренен с ними, я действительно счастлив оставаться в Мадриде. Во время международной паузы я смог восстановиться. Я заметил, как это положительно отражается на состоянии моего организма. Посмотрите на Федерико Вальверде или Винисиуса, которые летают по 20 часов туда и обратно, это очень утомительно», — приводит слова Куртуа пресс-служба клуба.

Напомним, в минувшем августе вратарь «сливочных» заявил, что не будет выступать за сборную Бельгии при Доменико Тедеско.

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