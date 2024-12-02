Куртуа ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную Бельгии

32-летний вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался по поводу своего возможного возвращения в сборную Бельгии.

«Возвращение в сборную Бельгии? У меня был разговор с руководством, они хотели услышать мою позицию. Я был искренен с ними, я действительно счастлив оставаться в Мадриде. Во время международной паузы я смог восстановиться. Я заметил, как это положительно отражается на состоянии моего организма. Посмотрите на Федерико Вальверде или Винисиуса, которые летают по 20 часов туда и обратно, это очень утомительно», — приводит слова Куртуа пресс-служба клуба.

Напомним, в минувшем августе вратарь «сливочных» заявил, что не будет выступать за сборную Бельгии при Доменико Тедеско.