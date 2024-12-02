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Нападающий «Химок» Садыгов: рассчитывали на большее, но ситуация некритична

Нападающий «Химок» Садыгов: рассчитывали на большее, но ситуация некритична
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Нападающий ФК «Химки» Илья Садыгов прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура МИР РПЛ с «Локомотивом».

«Если брать сегодняшний расклад, мы рассчитывали на большее. Но ситуация не настолько критична. Важно, что мы выиграли у «Локомотива», — это психологический подъём, потому что мы набрали очки с командой из топ-6», — сказал Садыгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, по итогам 17 игр «Химки» заработали 16 очков и расположились на 13-й строчке. «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 17 матчей.

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