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«РБ Лейпциг» представил лимитированную рождественскую форму

«РБ Лейпциг» представил лимитированную рождественскую форму
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Немецкий футбольный клуб «РБ Лейпциг» показал особенную игровую футболку, выпущенную к Рождеству.

Форма выполнена из красного бархата, а логотипы клуба и партнёра коллаборации — бренда Puma — вышиты золотом. Всего клуб сделает 2009 экземпляров таких джерси, что связано с годом основания клуба.
Футболка будет поставляться в специальной металлической коробке, каждая из которых имеет свой уникальный номер. Также внутри находится формочка для печенья в форме майки. Стоимость футболки из лимитированной коллекции составляет € 139,95.

Фото: Официальный сайт ФК «РБ Лейпциг»

Напомним, по итогам 12 игр «РБ Лейпциг» занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги.

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