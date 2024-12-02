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Радимов отреагировал на разгромную победу «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Радимов отреагировал на разгромную победу «Спартака» в матче с «Краснодаром»
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Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов высказался о победе московского «Спартака» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:0).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 17'     0:2 Угальде – 28'     0:3 Барко – 90+3'    

После матча Радимов опубликовал в своём телеграм-канале восьмисекундный отрывок из фильма «Д'Артаньян и три мушкетёра», в котором гвардейцы кардинала отдают дань уважения своим врагам-мушкетёрам после их воинского подвига, и подписал его: «Посвящается победе «Спартака» в Краснодаре!!! Когда хороши — тогда хороши! Поздравления Вам, Заклятые! Классный футбол».

После 17 сыгранных матчей «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, заработав 34 очка. «Краснодар» располагается на второй строчке, набрав 38 очков. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

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