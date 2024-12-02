Игрок «Краснодара» Кривцов прокомментировал поражение в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов поделился эмоциями от поражение в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:3), а также высказался об игре своей команды.

«Эмоции после матча со «Спартаком» отрицательные. У нас не получилась игра. Пока ещё матч со «Спартаком» не разбирали. Наверное, мало владели мячом. Наверное, в желании и борьбе «Спартак» нас превосходил», — сказал Кривцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 17 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.