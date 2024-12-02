Защитник «Крыльев» Гальдамес: победа над «Зенитом» важна — выиграли у лучшей команды РПЛ

Защитник «Крыльев» Томас Гальдамес прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Самарцы обыграли действующего чемпиона со счётом 3:2.

«Для нас это очень важная победа. Она поможет нам немного подняться в турнирной таблице. Думаю, мы выиграли у лучшей команды, которая есть в российском чемпионате. Они доказывают это уже очень давно. Конечно, мы довольны, но всё равно должны продолжать работать. Сейчас нам нужно отдохнуть и уже думать о «Ростове». Там нас ждёт достаточно тяжёлая игра», — сказал Гальдамес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лапшовой.