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Расписание матчей РПЛ 2 декабря

Расписание матчей РПЛ 2 декабря
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Сегодня, 2 декабря, состоится заключительный матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего дня.

2 декабря, понедельник:

19:00 мск. «Ахмат» — «Динамо» Москва.

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Зенит», набравший 39 очков после 17 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 38 очков. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (34 очка). «Ахмат» занимает 15-е место, грозненская команда заработала девять очков. «Динамо» располагается на пятой строчке, имея в своём активе 31 очко.

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