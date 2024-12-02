Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бесчастных прокомментировал разгромное поражение «Родины» в матче с «Нефтехимиком»

Бесчастных прокомментировал разгромное поражение «Родины» в матче с «Нефтехимиком»
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер московской «Родины» Владимир Бесчастных прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 21-го тура Мелбет Первой лиги с «Нефтехимиком» (0:3).

Россия — Мелбет Первая лига . 21-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
0 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Магомедов – 4'     0:2 Валиахметов – 9'     0:3 Магомедов – 75'    

«По-моему субъективному мнению, результат и содержание игры не соответствуют. Пропустили первые два гола быстрых. Соперник сразу восстановился нашими ошибками. Потом немного торопились, пытались отыграться. Были моменты, но не забили. В итоге оголили тыл, потратили много сил впереди и упустили ещё одну контратаку. Получился разгром, но мы не заслужили такого результата по содержанию игры», — приводит слова Бесчастных пресс-служба клуба в своём телеграм-канале.

Московская «Родина» набрала 24 очка в 21 матче и расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице Первой лиги. «Нефтехимик» занял 11-е место, заработав 26 очков.

Материалы по теме
«Нефтехимик» разгромил «Родину» в матче 21-го тура Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android