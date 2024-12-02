Бесчастных прокомментировал разгромное поражение «Родины» в матче с «Нефтехимиком»

Тренер московской «Родины» Владимир Бесчастных прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 21-го тура Мелбет Первой лиги с «Нефтехимиком» (0:3).

«По-моему субъективному мнению, результат и содержание игры не соответствуют. Пропустили первые два гола быстрых. Соперник сразу восстановился нашими ошибками. Потом немного торопились, пытались отыграться. Были моменты, но не забили. В итоге оголили тыл, потратили много сил впереди и упустили ещё одну контратаку. Получился разгром, но мы не заслужили такого результата по содержанию игры», — приводит слова Бесчастных пресс-служба клуба в своём телеграм-канале.

Московская «Родина» набрала 24 очка в 21 матче и расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице Первой лиги. «Нефтехимик» занял 11-е место, заработав 26 очков.