«Ахмат» — «Динамо» Москва: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 2 декабря, состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ахмат» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, грозненская команда заработала девять очков. «Динамо» располагается на пятой строчке, имея в своём активе 31 очко. В матче первого круга РПЛ сезона-2024/2025 московское «Динамо» одержало победу над «Ахматом» со счётом 4:2.