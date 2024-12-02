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«Ахмат» — «Динамо» Москва: текстовая трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00 мск

«Ахмат» — «Динамо» Москва: текстовая трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 2 декабря, состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ахмат» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

«Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, грозненская команда заработала девять очков. «Динамо» располагается на пятой строчке, имея в своём активе 31 очко. В матче первого круга РПЛ сезона-2024/2025 московское «Динамо» одержало победу над «Ахматом» со счётом 4:2.

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