Песьяков: старт сезона был бездарным, надеюсь, получится немного выправить ситуацию

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался о старте нынешнего сезона для команды, а также поделился мыслями о влиянии различных слухов на футболистов самарцев.

«Как говорится в русской пословице, пока петух не клюнет. Хотя он и раньше поклёвывал. Опять же, много всяких нефутбольных историй вне и извне. Сами знаете, что происходит в медиаполе вокруг клуба. Мне оно конкретно не мешает, но у нас достаточно молодая команда. Возможно, кто-то обращает на это внимание. Как я уже сказал, старт был бездарный, будем откровенны. Надеюсь, сейчас у нас получится немножко выправить ситуацию», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лапшовой.

Ранее в СМИ появились слухи о возможной отставке Игоря Осинькина с поста главного тренера команды. Также губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил с заявлением, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе Российского футбольного союза (РФС).

После 17 сыгранных туров «Крылья Советов» заработали 18 очков и располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ.