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«То же самое случилось со мной». Куртуа высказался о сложном старте Мбаппе в «Реале»

«То же самое случилось со мной». Куртуа высказался о сложном старте Мбаппе в «Реале»
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32-летний вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился мыслями о сложном старте французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридском клубе.

«Сложный период у Мбаппе? Дело не в недостатке профессионализма или желания. Это то же самое, что случилось со мной, когда я присоединился к команде. Бывают моменты, когда что-то просто не получается. Дело не в том, что вы хотите меньше или не прилагаете усилий. Нужно быть спокойным и продолжать. Нужна эталонная игра, которая станет переломным моментом, и я уверен, что с ним это произойдёт. Надеюсь, гол в ворота «Хетафе» придаст ему уверенности, чтобы забить три в игре с «Атлетиком», — приводит слова Куртуа Madrid Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне на счету Мбаппе восемь голов и один ассист в 13 матчах Ла Лиги. В пяти матчах Лиги чемпионов француз забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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