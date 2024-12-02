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Тюкавин: у Захаряна ещё 80 лет контракта с «Сосьедадом» — надеюсь, заиграет

Тюкавин: у Захаряна ещё 80 лет контракта с «Сосьедадом» — надеюсь, заиграет
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о ситуации своего бывшего одноклубника Арсена Захаряна в чемпионате Испании. Полузащитник перешёл в «Реал Сосьедад», однако уже второй сезон не может закрепиться в составе команды. Помимо игровых проблем, ему мешают травмы. Тюкавин считает, что Захарян уехал в Испанию «неготовым». Однако Константин отметил, что у Арсена долгосрочный контракт с «Сосьедадом», поэтому он должен проявить себя со временем.

«Не особо, но слежу за ним. Опять у него какое-то повреждение. Не знаю, что с ним происходит. Наверное, неготовый уехал к такому чемпионату и интенсивности матчей и тренировок. Организм должен привыкнуть к таким нагрузкам, но, возможно, не успел и из-за этого появлялись проблемы. То болел, то травмировался.

Адаптируется ли он к Ла Лиге? Конечно, адаптируется. Он по контракту ещё 80 лет в «Сосьедаде», так что всё нормально будет. Надеюсь, заиграет», — приводит слова Тюкавина «Комсомольская правда».

В нынешнем сезоне Арсен Захарян не сыграл за «Реал Сосьедад» ни одного матча. Игрок долго восстанавливался после травмы.

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