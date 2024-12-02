«Любая серия заканчивается». Кривцов — о первом поражении «Краснодара» в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал первое поражение «быков» в этом сезоне Российской Премьер-Лиги. Накануне, 1 декабря, команда Мурада Мусаева уступила «Спартаку» (0:3) в матче 17-го тура высшего российского дивизиона. Серия чёрно-зелёных без поражений в этом сезоне составляла 16 игр.

«Наверное, можно сказать, что рано или поздно любая серия заканчивается. Просто со «Спартаком» не получилась игра у команды, поэтому и проиграли. У меня пока нет понимания, почему «Краснодар» начал испытывать проблемы с набором очков», — сказал Кривцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.