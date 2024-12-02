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«Любая серия заканчивается». Кривцов — о первом поражении «Краснодара» в РПЛ

«Любая серия заканчивается». Кривцов — о первом поражении «Краснодара» в РПЛ
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал первое поражение «быков» в этом сезоне Российской Премьер-Лиги. Накануне, 1 декабря, команда Мурада Мусаева уступила «Спартаку» (0:3) в матче 17-го тура высшего российского дивизиона. Серия чёрно-зелёных без поражений в этом сезоне составляла 16 игр.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 17'     0:2 Угальде – 28'     0:3 Барко – 90+3'    

«Наверное, можно сказать, что рано или поздно любая серия заканчивается. Просто со «Спартаком» не получилась игра у команды, поэтому и проиграли. У меня пока нет понимания, почему «Краснодар» начал испытывать проблемы с набором очков», — сказал Кривцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.

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