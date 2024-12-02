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Паоло Ди Канио раскритиковал «Милан» за приобретение Эмерсона Рояла

Паоло Ди Канио раскритиковал «Милан» за приобретение Эмерсона Рояла
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Бывший итальянский футболист Паоло Ди Канио раскритиковал «Милан» за подписание бразильского защитника Эмерсона Рояла.

«Милан» не должен был брать Эмерсона Рояла. Он не тот игрок «Милана», который позволяет команде совершить скачок в качестве по сравнению с Калабрией. Он, возможно, защитник для «Фиорентины». В «Тоттенхэме» болельщики даже скандировали кричалки против него», — приводит слова Ди Канио журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Россонери» объявили о переходе Эмерсона летом текущего года. Стороны связали себя соглашением на четыре ближайших года. У контракта есть опция автоматического продления ещё на один сезон. По информации портала Transfermarkt, новичок обошёлся «Милану» в € 15 млн.

В нынешнем сезоне 25-летний защитник принял участие в 16 матчах итальянского клуба во всех турнирах, но не сумел отметиться результативными действиями.

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