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Песьяков: на разминке с «Зенитом» было чувство, будто кто-то нож между рёбер вставил

Песьяков: на разминке с «Зенитом» было чувство, будто кто-то нож между рёбер вставил
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Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался о своей травматичности. Он признался, что последние несколько месяцев играет через боль.

«Если честно, травмы меня так и не покидают. К сожалению для меня, в течение двух-трёх месяцев я ещё ни разу не выходил на поле так, чтобы у меня ничего не болело. Сегодня на разминке тоже было ощущение, будто кто-то мне нож в спину между двух рёбер вставил. Дышать было тяжело, всё болело. Если вы заметили, я сегодня с левой ноги выбивал. То есть старая травма меня тоже не покинула. Так что имеем то, что имеем. Выжимаю из себя максимум. Честно говоря, не знаю, насколько меня хватит. Хорошо, что осталась одна игра (улыбается). Дальше немножко передохну и полечусь», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лапшовой.

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