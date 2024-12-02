Иван Таранов: у «Краснодара» была нечемпионская игра со «Спартаком»

Бывший футболист Иван Таранов, ранее выступавший за вторую команду «Краснодара», прокомментировал поражение «быков» в матче 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3).

«Не сказал бы, что «Спартак» провёл лучший матч за сезон. Они были острее в атаке, особенно в первом тайме. Во втором же тайме играли по счёту и контролировали встречу. Всё у них получалось. Конечно, «Краснодару» тяжело в конце сезона, но тут влияет не дорога, а психология. Хотя дорога тоже утомляет. Но психология победителя выходит на первый план. Все прекрасно понимали, что «Зенит» оступился. Надо было спокойно выходить и брать своё дома при полном стадионе. Но это была нечемпионская игра. Если хочешь бороться за первое место, надо выходить и побеждать. У «Краснодара» пока такой черты нет», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.