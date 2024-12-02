Онопко заявил, что Осипенко мог бы заиграть в «Ювентусе»

Тренер «Ростова» Виктор Онопко прокомментировал слова тренера сборной России по футболу Николая Писарева, который заявил, что защитник жёлто-синих Максим Осипенко подошёл бы туринскому «Ювентусу».

«Я согласен с тем, что Осипенко мог бы заиграть в «Ювентусе». Чем Максим так хорош? Вы сами видели на поле с «Пари НН», — приводит слова Онопко «РБ Спорт».

Осипенко 30 лет, за «Ростов» центральный защитник выступает с 2020-го. В нынешнем сезоне Максим провёл 22 матча во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт российского футболиста с «Ростовом» рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Осипенко в € 5 млн.