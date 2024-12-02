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Песьяков рассказал о травме вратаря «Крыльев» Ивана Ломаева

Песьяков рассказал о травме вратаря «Крыльев» Ивана Ломаева
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Голкипер самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался о травме своего одноклубника вратаря Ивана Ломаева. Футболист получил повреждение при отражении 11-метрового удара в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:1). Он был заменён на 72-й минуте.

«С Ваней общаемся. Насколько я знаю, он будет оперироваться в Берлине. Травма очень неприятная. Сами знаете, что плечо – наш вратарский хлеб. Ивану, естественно, скорейшего выздоровления и здоровья. По его словам, чувствует себя хорошо. Но ему ещё предстоит достаточно долгая реабилитация», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лапшовой.

Ранее стало известно, что Ломаев не примет участия в оставшихся матчах команды в Российской Премьер-Лиге в 2024 году.

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