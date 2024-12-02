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КДК РФС рассмотрит слова Гончаренко в адрес Бобровского после матча с «Ростовом»

КДК РФС рассмотрит слова Гончаренко в адрес Бобровского после матча с «Ростовом»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что КДК рассмотрит слова главного тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко в адрес арбитра Яна Бобровского после матча 17-го тура РПЛ с «Ростовом».

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Осипенко – 32'     2:0 Саравия – 60'     3:0 Осипенко – 65'     4:0 Комличенко – 73'    
Удаления: нет / Босельи – 49'

«В матче «Ростов» — «Пари НН» рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера Гончаренко. Также рассмотрим его поведение после окончания матча и его слова в отношении главного арбитра. Тренер приглашён на заседание.

Также рассмотрим удаление Босельи за серьёзное нарушение правил игры», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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