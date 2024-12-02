КДК РФС рассмотрит слова Гончаренко в адрес Бобровского после матча с «Ростовом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что КДК рассмотрит слова главного тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко в адрес арбитра Яна Бобровского после матча 17-го тура РПЛ с «Ростовом».

«В матче «Ростов» — «Пари НН» рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера Гончаренко. Также рассмотрим его поведение после окончания матча и его слова в отношении главного арбитра. Тренер приглашён на заседание.

Также рассмотрим удаление Босельи за серьёзное нарушение правил игры», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.