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КДК РФС рассмотрит поведение главного тренера «Спартака» в матче КР с «Ростовом»

КДК РФС рассмотрит поведение главного тренера «Спартака» в матче КР с «Ростовом»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Ростовом» (1:2). Напомним, сербский тренер из-за эмоций разбил стекло на скамейке запасных стадиона «Ростова». Позже он извинился за этот эпизод.

«В матче Кубка России «Ростов» — «Спартак» рассмотрим поведение главного тренера Станковича, который умышленно разбил боковое защитное стекло скамейки запасных», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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