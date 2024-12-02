КДК РФС рассмотрит поведение главного тренера «Спартака» в матче КР с «Ростовом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Ростовом» (1:2). Напомним, сербский тренер из-за эмоций разбил стекло на скамейке запасных стадиона «Ростова». Позже он извинился за этот эпизод.

«В матче Кубка России «Ростов» — «Спартак» рассмотрим поведение главного тренера Станковича, который умышленно разбил боковое защитное стекло скамейки запасных», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.