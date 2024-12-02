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Защитник «Спартака» Бабич: мы можем обыграть и «Краснодар», и «Зенит»

Защитник «Спартака» Бабич: мы можем обыграть и «Краснодар», и «Зенит»
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Центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался по итогам матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:0).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 17'     0:2 Угальде – 28'     0:3 Барко – 90+3'    

«Да, в матче с «Краснодаром» было много стычек, но мы готовились к этой команде, знали, что делать для победы. Игра была тяжёлой, но мы забрали три очка. После первого гола мы стали верить в победу больше, у нас отличные взаимосвязи и команда, можем обыграть любого соперника. Я уже говорил, что мы способны победить как «Краснодар», так и «Зенит», — приводит слова Бабича ТАСС.

Напомним, матч между «Спартаком» и «Краснодаром» состоялся накануне, 1 декабря. Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков (Азов). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей. После 17 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка.

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