Андрей Ещенко: видно, что у «Спартака» есть сплочённость и агрессия
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Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался по итогам матча 17-го тура РПЛ между красно-белыми и «Краснодаром» (3:0).
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 17' 0:2 Угальде – 28' 0:3 Барко – 90+3'
«Спартак» и с «Локомотивом» хорошо сыграл. С «Краснодаром» тоже хорошо выглядели. Видно, что есть сплочённость, агрессия, много на спринтах играют, используют свои моменты. В последнее время все понимают, какая схема и состав у Станковича.
Пока у тебя всё получается и команда на ходу, не хочется, чтобы это заканчивалось. Но все прекрасно понимают, что уже конец сезона. Все подустали, на нервах. Последнюю игру надо закончить на хорошей ноте и спокойно отдыхать, зная, что ты в тройке», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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