Андрей Ещенко: видно, что у «Спартака» есть сплочённость и агрессия

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался по итогам матча 17-го тура РПЛ между красно-белыми и «Краснодаром» (3:0).

«Спартак» и с «Локомотивом» хорошо сыграл. С «Краснодаром» тоже хорошо выглядели. Видно, что есть сплочённость, агрессия, много на спринтах играют, используют свои моменты. В последнее время все понимают, какая схема и состав у Станковича.

Пока у тебя всё получается и команда на ходу, не хочется, чтобы это заканчивалось. Но все прекрасно понимают, что уже конец сезона. Все подустали, на нервах. Последнюю игру надо закончить на хорошей ноте и спокойно отдыхать, зная, что ты в тройке», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.