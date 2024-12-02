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Гендиректор «СКА-Хабаровск» подвёл итоги первой части сезона

Гендиректор «СКА-Хабаровск» подвёл итоги первой части сезона
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Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев подвёл итоги первой половины сезона для клуба, а также высказался о задачах команды на весеннюю часть чемпионата.

«Выступили очень достойно. Во-первых, мы собрали совершенно новую команду. Во-вторых, мы вернули эту команду в Хабаровск, на наш родной стадион имени Ленина. Так что моя оценка – положительная. У «СКА-Хабаровск» есть и результат, и командная игра. В инфраструктурном плане тоже сейчас всё хорошо.

Задачи на весеннюю часть? Пока всё по-прежнему: как говорит наш главный тренер, побеждать в каждом матче. До первой четвёрки восемь очков, а в жизни бывает всякое. Загадывать не хочу, но если весной команда продолжит показывать ту игру, которую мы видели осенью, то возможно всё», — приводит слова Кандалинцева пресс-служба клуба на официальном сайте.

После 21 сыгранного матча «СКА-Хабаровск» занимает восьмое место, заработав 29 очков. Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги калининградская «Балтика», у которой 45 очков.

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