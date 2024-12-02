Дюков ожидает, что российские команды допустят до международных турниров в 2025 году

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ожидает, что российские футбольные клубы и сборные будут допущены до международных турниров в следующем году.

«Если говорить об отношении к нам, к российскому футболу со стороны наших коллег, то мы видим, что оно меняется в лучшую сторону. Это мы в том числе видим по количеству сборных, которые в следующем году готовы приехать в Россию для проведения матчей. Думаю, что в следующем году будут изменения. Какие изменения? Нам нужно только одно — снятие несправедливого и политически мотивированного решения о запрете участия российских команд в турнирах», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Сборные России и все отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. 19 ноября состоялся товарищеский матч между Россией и Сирией. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.