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Рубен Диаш обратился к болельщикам на фоне неудачных результатов «Манчестер Сити»

Рубен Диаш обратился к болельщикам на фоне неудачных результатов «Манчестер Сити»
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Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш обратился к болельщикам на фоне неудачных выступлений команды.

«Я обращаюсь к нашим болельщикам — больше, чем когда-либо, игнорируйте внешний шум. Защищайте своих игроков. В футболе всегда будут различные мнения, но всегда нужно защищать своё. Мы способны пойти против всего мира, если понадобится, мы боремся за одну команду, за один клуб, за один проект и за одну мечту. Пока мы вместе, мы всегда найдём выход, потому что в конце концов всё всегда меняется, свет всегда побеждает», — написал Диаш на своей странице в соцсетях.

В последнем матче «Манчестер Сити» проиграл «Ливерпулю» со счётом 0:2 в 13-м туре чемпионата Англии. «Горожане» не побеждают на протяжении семи игр подряд во всех турнирах – шесть поражений и ничья.

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