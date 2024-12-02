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Вратарь «Крыльев Советов» Песьяков высказался о ситуации вокруг клуба

Вратарь «Крыльев Советов» Песьяков высказался о ситуации вокруг клуба
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Голкипер самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался о ситуации вокруг клуба. Ранее в СМИ появились слухи о возможной отставке Игоря Осинькина с поста главного тренера команды. Также губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил с заявлением, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе Российского футбольного союза (РФС).

«Очень хороший вопрос, почему происходят все эти вбросы. Наверное, он не ко мне. Если вы хотите услышать моё мнение, то какие-то силы извне явно хотят перемен. У меня нет этому объяснения», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лапшовой.

После 17 сыгранных туров «Крылья Советов» заработали 18 очков и располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

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