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Песьяков: «забил» на все травмы — у меня есть левая нога, буду играть ей

Песьяков: «забил» на все травмы — у меня есть левая нога, буду играть ей
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Голкипер самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал о повреждении, которое получил в матче 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1). 35-летний вратарь вышел на замену на 72-й минуте вместо Ивана Ломаева, получившего травму.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Самородов – 43'     1:1 Ороз – 49'     2:1 Дмитриев – 88'    

«На последние 25-30 минут с «Ахматом» я вышел холодный, неразмятый. Сделал несколько длинных передач правой ногой и почувствовал ту же самую травму, что была до этого. Для меня это было очень печально. Если говорить по-русски, я уже «забил» на все эти травмы. У меня ещё есть левая нога. Буду играть ей», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лапшовой.

Отметим, что Песьяков смог сыграть в матче 17-го тура с «Зенитом» и помог своей команде одержать победу со счётом 3:2.

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