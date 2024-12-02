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Семшов: «Зенит» не может — «Спартак» поможет

Семшов: «Зенит» не может — «Спартак» поможет
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Бывший российский футболист Игорь Семшов отреагировал на результаты 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Так, «Зенит» в этом туре проиграл «Крыльям Советов» со счётом 2:3. Сине-бело-голубые рисковали потерять лидерство, пропустив вперёд себя «Краснодар». Однако «быки» не сумели набрать нужные очки — команда Мурада Мусаева разгромно уступила «Спартаку» (0:3). Семшов иронично прокомментировал эту ситуацию фразой: «Зенит» не может — «Спартак» поможет».

«Я считаю, что «Спартак» заслуженно победил. Он полностью переиграл «Краснодар» по всем аспектам. В последнее время красно-белые показывают чемпионскую игру. Они отдали должок за матч в первом круге, когда «быки» их полностью переиграли. У команды Мусаева пала беспроигрышная серия. Если «Зенит» не может, «Спартак» поможет. Все три команды, которые идут в тройке, потерпели поражения. Тем интереснее будет весна, по которой всё решится», — приводит слова Семшова «Советский спорт».

Напомним, «Спартак» поднялся на третье место в РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет всего пять очков.

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