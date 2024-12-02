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Арутюнянц рассказал о планах «Ростова» на зимнее трансферное окно

Арутюнянц рассказал о планах «Ростова» на зимнее трансферное окно
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о планах жёлто-синих на зимнее трансферное окно. По словам Арутюнянца, «Ростов» прямо сейчас рассматривает многих игроков для усиления команды Валерия Карпина.

«Бюджет на трансферы мы не комментируем. Сейчас отсматриваем много игроков. С кем мы сможем договориться, пока нет понимания. Становится ли с каждым годом сложнее в переговорах и оплатой по трансферам? У нас и раньше не было легко, и сейчас нелегко», — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

Напомним, в матче 17-го тура РПЛ «Ростов» встречался с «Пари НН». Команды играли на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский (Санкт-Петербург). Хозяева одержали разгромную победу со счётом 4:0. На данный момент «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за 17 матчей.

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