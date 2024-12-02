Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Илья Садыгов — о возможной отставке Артиги из «Химок»: команда бьётся за тренера

Илья Садыгов — о возможной отставке Артиги из «Химок»: команда бьётся за тренера
Комментарии

Нападающий «Химок» Илья Садыгов высказался о возможной отставке главного тренера подмосковной команды Франка Артиги. По словам Садыгова, игроки «Химок» бьются за испанского специалиста.

— Как команда отнеслась к информации о скорой отставке Артиги?
— Вы же видите, что было на поле. Команда билась за тренера. Это всё слухи. Как мы на это будем реагировать? Не мы же их распускаем. Я не слышал, чтобы в команде обсуждали это, — сказал Садыгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее появилась информация, что во главе «Химок» Артигу может сменить бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.

Материалы по теме
«Сам удивлён». Сергей Юран отреагировал на слухи о возможном возвращении в «Химки»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android