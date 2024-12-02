Илья Садыгов — о возможной отставке Артиги из «Химок»: команда бьётся за тренера

Нападающий «Химок» Илья Садыгов высказался о возможной отставке главного тренера подмосковной команды Франка Артиги. По словам Садыгова, игроки «Химок» бьются за испанского специалиста.

— Как команда отнеслась к информации о скорой отставке Артиги?

— Вы же видите, что было на поле. Команда билась за тренера. Это всё слухи. Как мы на это будем реагировать? Не мы же их распускаем. Я не слышал, чтобы в команде обсуждали это, — сказал Садыгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее появилась информация, что во главе «Химок» Артигу может сменить бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.