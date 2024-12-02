Ди Марцио: утром Бове экстубировали, игрок «Фиорентины» в сознании и отвечает на вопросы

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио рассказал о нынешнем состоянии 22-летнего полузащитника «Фиорентины» Эдоардо Бове, который потерял сознание в матче 14-го тура Серии А с «Интером». Игра была остановлена при счёте 0:0.

«Эдоардо Бове хорошо отдохнул в течение ночи, которую провёл в больнице, где его поместили в реанимацию и под фармакологическую седацию. Утром его экстубировали. В данный момент он в сознании и отвечает на вопросы. Неврологические и сердечные поражения исключены.

Бове ждёт день тестов. Вечером ожидается новый совместный медицинский релиз «Фиорентины» и университетской больницы Кареджи, в котором будет представлена ​​обновлённая информация о состоянии молодого человека», — сообщил журналист на своём сайте.

На 16-й минуте полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове рухнул на газон, после этого на поле появились бригады врачей обеих команд, которые стали оказывать игроку медицинскую помощь. Затем Бове на носилках унесли в машину скорой помощи, а главный арбитр увёл игроков в подтрибунные помещения.