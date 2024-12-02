Вратарь «Реала» Куртуа сравнил Килиана Мбаппе с бутылкой кетчупа

32-летний вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался о французском нападающем мадридцев Килиане Мбаппе и сравнил его с бутылкой кетчупа.

«Килиан Мбаппе — игрок с огромными качествами. Он похож на бутылку с кетчупом, внутри которой находится соус — кажется, что он не льётся, но внезапно всё выходит наружу. И я думаю, что именно это с ним и произойдёт», — приводит слова Куртуа Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Килиан Мбаппе присоединился к «Реалу» минувшим летом в качестве свободного агента. В составе «сливочных» в нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 19 матчей, в которых отметился 10 голами и двумя результативными передачами.