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Вратарь «Реала» Куртуа сравнил Килиана Мбаппе с бутылкой кетчупа

Вратарь «Реала» Куртуа сравнил Килиана Мбаппе с бутылкой кетчупа
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32-летний вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался о французском нападающем мадридцев Килиане Мбаппе и сравнил его с бутылкой кетчупа.

«Килиан Мбаппе — игрок с огромными качествами. Он похож на бутылку с кетчупом, внутри которой находится соус — кажется, что он не льётся, но внезапно всё выходит наружу. И я думаю, что именно это с ним и произойдёт», — приводит слова Куртуа Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Килиан Мбаппе присоединился к «Реалу» минувшим летом в качестве свободного агента. В составе «сливочных» в нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 19 матчей, в которых отметился 10 голами и двумя результативными передачами.

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