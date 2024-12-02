Бабич уверен, что Угальде станет лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2024/2025

Защитник «Спартака» Срджан Бабич верит, что нападающий красно-белых Манфред Угальде станет лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2024/2025. На счету Угальде 14 голов в 17 матчах высшего российского дивизиона — на четыре больше, чем у полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«У нас собрался сильный коллектив. Но стоит признать, что то, что Манфред Угальде забил столько голов в последних двух матчах, невероятно. Невероятный футболист. Конечно, он может стать лучшим бомбардиром РПЛ, я верю, что он им и станет», — приводит слова Бабича ТАСС.

В матче 17-го тура РПЛ «Спартак» встречался с «Краснодаром». Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков (Азов). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей. Манфред Угальде оформил дубль в этой встрече.