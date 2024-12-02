Андрей Ещенко: когда-то «Краснодар» должен был проиграть

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал первое поражение «Краснодара» в этом сезоне Российской Премьер-Лиги. Накануне, 1 декабря, команда Мурада Мусаева уступила красно-белым (0:3) в матче 17-го тура чемпионата. Серия чёрно-зелёных без поражений в этом сезоне составляла 16 игр.

«Сколько «Краснодар» не проигрывал до «Спартака»? Это тоже показатель. Когда-то «Краснодар» должен был проиграть. Ну не может команда все матчи играть на одном и том же уровне. Всё нормально. Не выиграли со «Спартаком», но, может, в следующем матче получится», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.