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Экс-игрок «Реала» Хесе рассказал, что Мбаппе советовался с ним перед переездом в Мадрид

Экс-игрок «Реала» Хесе рассказал, что Мбаппе советовался с ним перед переездом в Мадрид
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Бывший нападающий «Реала» Хесе Родригес, ныне выступающий за «Джохор Дарул Тазим» из Малайзии, рассказал, что французский форвард Килиан Мбаппе советовался с ним перед переходом в мадридский клуб. Футболисты ранее вместе выступали за «ПСЖ».

«Было ясно, что Мбаппе станет большой звездой. Перед переездом он говорил со мной о «Реале», и я сказал ему, что это лучший клуб в мире и если он хочет получить «Золотой мяч», то должен ехать туда. Теперь посмотрим, кто его выиграет — он или Винисиус», — приводит слова Хесе Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Килиан Мбаппе присоединился к «Реалу» минувшим летом в качестве свободного агента. В составе «сливочных» в нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 19 матчей, в которых отметился 10 голами и двумя результативными передачами.

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