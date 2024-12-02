«Факел» обратится в ЭСК по итогам матча 17-го тура с «Динамо» Махачкала

Воронежский «Факел» обратится в ЭСК РФС по итогам матча 17-го тура чемпионата России с «Динамо» Махачкала. Игра завершилась со счётом 0:0.

Клуб просит ЭСК РФС рассмотреть момент на 42-й минуте матча с махачкалинским «Динамо». Игрок команды-соперника Никита Глушков бросается в подкат в собственной штрафной площади, но не успевает коснуться мяча, что подтверждают многочисленные видеоповторы. Вместо этого он наносит удар по опорной ноге Мохамеда Браими, который контролировал мяч, но из-за фола соперника не смог завершить перспективную атаку.

Клуб считает, что арбитр встречи Сергей Карасёв ошибочно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота махачкалинского «Динамо». Также на момент не отреагировала и бригада VAR. Об этом корреспонденту «Чемпионата» сообщили в пресс-службе «Факела».