«Краснодар» обратился к болельщикам после разгромного поражения от «Спартака»

Пресс-служба футбольного клуба «Краснодар» поблагодарила болельщиков команды за поддержку после поражения от московского «Спартака» (0:3) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Давайте честно: после поражений посты даются с большим трудом. Но мы не могли не отметить вас, наши дорогие болельщики! Спасибо за вашу поддержку. За то, что вы всегда рядом, в том числе после таких сложных матчей. Встретимся через неделю. Это будет другая игра!» — сказано в сообщении пресс-службы «Краснодара», опубликованном в телеграм-канале клуба.

Напомним, матч между «Краснодаром» и «Спартаком» состоялся накануне, 1 декабря. Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков (Азов). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей. Для «быков» это поражение стало первым в рамках РПЛ сезона-2024/2025. После 17 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав 38 очков. В следующем матче внутреннего первенства чёрно-зелёные сыграют с «Локомотивом» на домашней арене.