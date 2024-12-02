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«Спартак» рассматривает трансфер Ненахова зимой из «Локомотива»

«Спартак» рассматривает трансфер Ненахова зимой из «Локомотива»
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Игрок «Локомотива» Максим Ненахов входит в шорт-лист московского «Спартака» на усиление позиции правого защитника в зимнее трансферное окно. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее издание Metaratings сообщало, что «Спартак» также рассматривает кандидатуру Александра Сильянова из состава железнодорожников. Усиление позиции правого защитника — один из главных приоритетов красно-белых на зимнее трансферное окно.

Напомним, по итогам 17 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет пять очков.

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