«Спартак» рассматривает трансфер Ненахова зимой из «Локомотива»

Игрок «Локомотива» Максим Ненахов входит в шорт-лист московского «Спартака» на усиление позиции правого защитника в зимнее трансферное окно. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее издание Metaratings сообщало, что «Спартак» также рассматривает кандидатуру Александра Сильянова из состава железнодорожников. Усиление позиции правого защитника — один из главных приоритетов красно-белых на зимнее трансферное окно.

Напомним, по итогам 17 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет пять очков.