Александр Мостовой: не вижу «Локомотив» в тройке, сейчас их спускают с небес

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой подвёл итоги матча «Локомотива» и «Химок». Игра 17-го тура РПЛ завершилась сенсационной победой подмосковной команды со счётом 3:1.

«Я не вижу «Локомотив» в тройке — это потихоньку подтверждается. Они начинают наедаться. Мы видели их поражение в игре с «Динамо». Прогнозировал, что «Химки» не проиграют «Локомотиву», но не ожидал, что выиграют так крупно. Причём победа по игре, а по моментам «Химки» вообще превзошли. «Локомотив» сейчас немного спускают с небес.

У «Химок» с приходом Джикии в обороне всё наладилось. Видно, что Георгий сразу сформировал оборону. Нет никаких нервозностей. За счёт своего опыта и мастерства он налаживает игру — это бросается в глаза», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.