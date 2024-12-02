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«Чудак душил до последней минуты». Медведев раскритиковал судейство в матче с «Ростовом»

«Чудак душил до последней минуты». Медведев раскритиковал судейство в матче с «Ростовом»
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Голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев раскритиковал судейство после разгромного поражения своей команды в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Нижегородцы вдесятером уступили со счётом 0:4.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Осипенко – 32'     2:0 Саравия – 60'     3:0 Осипенко – 65'     4:0 Комличенко – 73'    
Удаления: нет / Босельи – 49'

«Хуже судейства (не видел)… Никогда про это не говорил. Чудак просто начал с первых минут убивать и душил до последней минуты. 2:0 ведут, отпусти уже! Я просто такого не видел никогда. Сейчас напишут: «Ростов» выиграл 80% единоборств». Пускай не забудут написать, что 20% остальных – это фолы.

Можно убивать по-разному. Можно точку назначить – убить, можно вот так вот убить – фолами, просто обложил нас штрафными – и всё. Это смешно. Перед удалением был офсайд, там Комличенко чисто был в офсайде – они не подняли (флаг).

Я такого ни в одной команде не видел, правда. Да, можно сказать, что мы проиграли 0:4, я поздравляю «Ростов» с победой, она заслуженная. Но такого я не видел, правда. Но это никто не будет обсуждать, потому что мы не «Спартак», не «Зенит», не «Локомотив», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Команды играли на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский (Санкт-Петербург). На 49-й минуте «Пари НН» остался вдесятером. С поля был удалён уругвайский полузащитник Хуан Босельи, получивший прямую красную карточку.

После 17 сыгранных туров «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка. «Пари НН» заработал 16 очков и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков.

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