Александр Мостовой: если хотите остановить «Спартак», верните Абаскаля

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о текущей форме московского «Спартака». Накануне, 1 декабря, команда Деяна Станковича разгромила «Краснодар» (3:0) в матче 17-го тура чемпионата.

«Спартак» уже на третьем месте! Все хоронили «Спартак» ещё до дерби с ЦСКА. Главное, чтобы не появился Абаскаль. Не дай бог! Если хотите остановить «Спартак», верните Абаскаля. Никто не ожидал такой уверенной победы красно-белых над «Краснодаром». По всем футбольным компонентам «Спартак» переиграл», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На текущий момент «Спартак» и «Локомотив» имеют в активе по 34 очка, выше них в турнирной таблице находятся «Краснодар» (38 очков) и санкт-петербургский «Зенит» (39 очков). В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с «Пари НН». Матч состоится 7 декабря, начало — в 14:00 мск.