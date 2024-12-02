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Александр Мостовой: если хотите остановить «Спартак», верните Абаскаля

Александр Мостовой: если хотите остановить «Спартак», верните Абаскаля
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о текущей форме московского «Спартака». Накануне, 1 декабря, команда Деяна Станковича разгромила «Краснодар» (3:0) в матче 17-го тура чемпионата.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 17'     0:2 Угальде – 28'     0:3 Барко – 90+3'    

«Спартак» уже на третьем месте! Все хоронили «Спартак» ещё до дерби с ЦСКА. Главное, чтобы не появился Абаскаль. Не дай бог! Если хотите остановить «Спартак», верните Абаскаля. Никто не ожидал такой уверенной победы красно-белых над «Краснодаром». По всем футбольным компонентам «Спартак» переиграл», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На текущий момент «Спартак» и «Локомотив» имеют в активе по 34 очка, выше них в турнирной таблице находятся «Краснодар» (38 очков) и санкт-петербургский «Зенит» (39 очков). В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с «Пари НН». Матч состоится 7 декабря, начало — в 14:00 мск.

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