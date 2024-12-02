Глава Самарской области обратится в прокуратуру по вопросу о коррупции в «Крыльях Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев попросит прокуратуру проверить решения по государственному финансированию футбола при бывшем главе региона Дмитрии Азарове и связанные с «Крыльями Советов» сделки агентов Павла Андреева и Марка Трабукки. Об этом сообщает РБК.

По информации источника, Федорищев считает необходимым проверить выявленные при оценке деятельности «Крыльев Советов» и связанным с ней госфинансированием нарушения по трём статьям Уголовного кодекса: «Злоупотребление полномочиями» (ст. 201 УК), «Нецелевое расходование бюджетных средств» (ст. 285.1 УК) и «Мошенничество» (ст. 159 УК) или «Присвоение и растрата» (ст. 160 УК).

Также губернатор Самарской области запросил проверку связанных с «Крыльями Советов» сделок с участием агентов, в частности Павла Андреева и Марка Трабукки. Отмечается, что проведённый аудит показал признаки «решений, которые могли способствовать неэффективному расходованию бюджетных средств и коррупционным схемам, выгодным агентской группе».

Напомним, в конце ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он рассказал, что передал факты в правоохранительные органы. По состоянию на сегодняшний день «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Игоря Осинькина набрала 18 очков по результатам 17 игр. В матче 17-го тура РПЛ самарская команда встречалась с санкт-петербургским «Зенитом». Игра прошла на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк. «Крылья Советов» одержали победу со счётом 3:2.