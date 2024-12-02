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Антон Бобёр рассказал, за счёт чего «Крылья Советов» обыграли «Зенит»

Антон Бобёр рассказал, за счёт чего «Крылья Советов» обыграли «Зенит»
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр рассказал, за счёт чего самарская команда обыграла «Зенит» в матче 17-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'     2:3 Алип – 72'    

«Переломный момент у «Крыльев» был в игре с «Ахматом», когда удалось выиграть при своих болельщиках и переломить ситуацию, которая шла не по тому сценарию. Пришло какое-то спокойствие и уверенность, которая позволила добиться результата в матче с «Зенитом». Эти шесть очков помогут «Крыльям» в подготовке к весенней части чемпионата. Также ещё есть одна игра с «Ростовом» перед паузой.

Было предположение, что с «Зенитом» «Крылья» неплохо сыграют после домашней победы. «Зенит» ведёт борьбу за лидерство, поэтому им нужно атаковать и добиваться результата. «Крылья» довольно удачно сыграли на контратаках. Не сказать, что меня очень удивило. Кроме того, что хорошо сыграла группа атаки в завершении, неплохо сыграла оборона и вратарь, который вытащил несколько тяжёлых мячей», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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