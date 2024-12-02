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Максим Глушенков высказался о поражении «Зенита» в матче с «Крыльями Советов»

Максим Глушенков высказался о поражении «Зенита» в матче с «Крыльями Советов»
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Нападающий «Зенита» Максим Глушенков поделился мыслями о прошедшем матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые уступили самарским «Крыльям Советов» со счётом 2:3. Отметим, что Глушенков стал автором забитого гола и результативной передачи.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'     2:3 Алип – 72'    

«Почему не сложилось после моего гола? Трудно сказать. Думаю, тренеры объяснят, когда будем разбирать эту игру. Понятное дело, что мы в следующем матче и сами отреагируем на произошедшее. Сделаем выводы. Чего «Зениту» не хватило в концовке? Наверное, чуть‑чуть не хватило длинных передач в штрафную. У нас же не просто так были высокие игроки впереди.

Что скажу о «Крыльях Советов»? У команды непростое время. Они вышли биться и выиграли. Молодцы, что тут ещё скажешь», — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».

На пятой минуте счёт в игре открыл нападающий «Зенита» Максим Глушенков. На 17-й минуте нападающий гостей Иван Сергеев восстановил равновесие. На 18-й минуте нападающий Иван Олейников вывел самарский клуб вперёд. На 28-й минуте Сергеев оформил дубль. На 72-й минуте отличился защитник «Зенита» Нуралы Алип.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 17 матчей. «Крылья Советов» заработали 18 очков и располагаются на 10-й строчке.

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